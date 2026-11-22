(Adnkronos) - Monica Guerritore sarà ospite oggi a Domenica In, dove si racconterà in un'intervista ritratto che ripercorrerà le tappe più importanti della sua vita privata e della sua lunga carriera nel mondo del cinema. Non mancherà il difficile percorso affrontato negli ultimi mesi, dopo una diagnosi di tumore.

La vita dell'attrice è stata stravolta a metà aprile del 2026, quando un controllo periodico ha evidenziato un valore fuori norma (il CA125, uno dei marcatori utilizzati in ambito oncologico). L'attrice ha intrapreso così un percorso di sei cicli di chemioterapia. A luglio ha annunciato sui social la conclusione delle sei chemioterapie con esito positivo. Non era la prima volta che si trovava ad affrontare una malattia: nel 2006, infatti, aveva già combattuto contro un carcinoma mammario.

A settembre è arrivata poi la sfida di 'Ballando con le stelle'. Oggi l'attrice è tra le protagoniste più amate del programma e tra i nomi indicati come possibili vincitori. Ma il suo percorso nello show assume, puntata dopo puntata, un significato zempre più profondo, oltre alla sfida di ballo. Dopo sei puntate, Guerritore ha scelto di togliere la parrucca e le bandane indossate durante i mesi delle cure, presentandosi davanti al pubblico con i suoi capelli che piano piano stanno ricrescendo. Una scelta di forza e coraggio, ma anche un messaggio di incoraggiamento rivolto a tutte le donne che hanno affrontato o stanno affrontando un tumore. La sua esibizione è stata accolta, come accaduto in tutte le precedenti puntate, da una standing ovation del pubblico e della giuria. A spiegare il significato di quel momento è stata la stessa Guerritore: "Ho scelto di togliere oggi la parrucca che mi ha accompagnato tutti questi mesi per dare la fragilità che è la mia. Dopo tanto tempo vedersi così non è facile, ma poteva essere giusta per altre donne".