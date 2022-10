Dedicato agli anziani ospiti della Casa di riposo Sant'Elia è l'evento del 19 novembre Symponia in pratza. Ma Mondo Eco è rivolto anche ai piccoli dai tre mesi di età, attraverso il progetto Mamma Lingua con animazioni alla lettura proposte negli asili nido di Cagliari in collaborazione col Comune e col Sistema Bibliotecario di Monte Claro.

"Necessità. Credo che questa possa essere la nostra parola chiave - spiega Rita Atzeri - sempre più abbiamo la sensazione del troppo pieno, del bombardamento di parole, informazioni, notizie, eventi imperdibili, occasioni da non perdere, commemorazioni doverose. Credo che i temi che porta in sé il festival possano contribuire a definire cosa ci è necessario. A ridefinire le priorità. E una delle necessità del nostro tempo è senz'altro quella di incontrarsi, di ritrovare un tempo in cui fare e sentirsi comunità".

Fonte: Ansa Sardegna

