Dalia Kaddari ha corso i 200 metri donne ai Mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, chiudendo al terzo posto con un tempo di 22.75.

L'atleta sarda ha portato al termine al meglio il suo compito, ottenendo la promozione alla semifinale di domani, prevista per le 3:05 ora italiana.

Al primo posto la giamaicana Shericka Jackson, con 22.33.

