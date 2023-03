Mondiale motocross a Riola Sardo: campioni in pista. Ecco orari e informazioni utili

Riola Sardo

Domani e dopo la grande sfida

Da domani, sabato 25 marzo, si fa sul serio. A Riola Sardo sarà un weekend di straripante passione motociclistica con la seconda prova del mondiale motocross 2023, dopo il round inaugurale che si è corso due settimane fa in Argentina. Tantissimi i centauri arrivati da oltre 20 diversi paesi, pronti a deliziare i tanti spettatori che non vorranno perdere questa occasione imperdibile.

Il gruppo è numeroso, la qualità assicurata, lo spettacolo irrinunciabile. Su una pista per atleti che non temono le insidie della sabbia, i migliori crossisti al mondo e d’Europa stanno per gettarsi a capofitto in una gara-show che li porterà a continuare la corsa ai titoli mondiali MXGP e MX2 ed iniziare quella del mondiale Femminile WMX ed europeo EMX250.

Il circuito internazionale di Riola, grazie anche al clima mite che caratterizza l’Isola dello Sport, è sempre la scelta migliore per disputare soprattutto gli allenamenti invernali e per questo conosciuta dalla maggior parte degli atleti in gara.

Seppur assente il campione in carica Tim Gajser (Team HRC Honda) a causa di un infortunio, lo spettacolo nel weekend non mancherà di sicuro, così a Le Dune arriverà al comando della classifica di campionato Jorge Prado (Red Bull GasGas Factory Racing) davanti all’altro spagnolo Ruben Fernandez (Team HRC Honda), seguiti dal francese Romain Febvre (Kawasaki Racing Team) e dall’olandese Jeffrey Herlings (Red Bull Ktm Factory Racing), appena rientrato dopo una lunga convalescenza a causa di un infortunio.

In settima posizione si presenterà per migliorare la sua posizione in classe regina il veneto Mattia Guadagnini (Red Bull GasGas Factory Racing). Per gli azzurri, l’Italia potrà contare anche su Alberto Forato (SM Action Racing Team Yuasa Battery) 11° in campionato, Alessandro Lupino (Beta SDM Corse MX Team), Manfredi Caruso (Yamaha), Ivo Monticelli (JM Honda Racing), Nicholas Lapucci (Fantic Factory Team Maddii), Gianluca Dimarziantonio (Ktm), Michele Cervellin (MRT Racing Team Ktm), Andrea La Scala (Ktm).

Graduatoria MXGP dopo il GP d’Argentina: 1. Jorge Prado (ESP, GASGAS), 50 points; 2. Ruben Fernandez (ESP, HON), 48 p.; 3. Romain Febvre (FRA, KAW), 44 p.; 4. Jeffrey Herlings (NED, KTM), 41 p.; 5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 40 p.; 6. Pauls Jonass (LAT, HON), 36 p.; 7. Mattia Guadagnini (ITA, GASGAS), 33 p.; 8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 26 p.; 9. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 25 p.; 10. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 24 p.

In classe MX2, dopo le decisissime affermazioni argentine, al comando della graduatoria provvisoria di campionato spicca il belga Jago Geerts (Monster Energy Yamaha Factory MX2 Team), che precede il forte pilota siciliano Andrea Adamo (RedBull Ktm Factory Racing Factory) due volte terzo in Patagonia, sorprendendo per la sua velocità. Dalla terza posizione cercherà di farsi largo il francese Thibault Benistant (Monster Energy Yamaha Factory Racing MX2 Team), mentre cercherà di salire sul podio della graduatoria il tedesco Simon Laengenfelder (GasGas) che precede il norvegese Kevin Horgmo (Kawasaki).

Graduatoria MX2 dopo il GP d’Argentina: 1. Jago Geerts (BEL, YAM), 60 points; 2. Andrea Adamo (ITA, KTM), 49 p.; 3. Thibault Benistant (FRA, YAM), 41 p.; 4. Simon Laengenfelder (GER, GASGAS), 37 p.; 5. Kevin Horgmo (NOR, KAW), 36 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (NED, HUS), 36 p.; 7. Rick Elzinga (NED, YAM), 33 p.; 8. Kay de Wolf (NED, HUS), 31 p.; 9. Liam Everts (BEL, KTM), 31 p.; 10. Jan Pancar (SLO, KTM) 20 p.

La sabbiosa pista oristanese ospiterà anche l’apertura stagionale del mondiale femminile, così come quella dell’europeo EMX250. Nel WMX è atteso il ritorno alle gare della sei volte iridata Kiara Fontanesi, tornata a dedicarsi, dopo la seconda maternità, alla sua grande passione per le moto.

Biglietterie

Per assistere al GP della Sardegna 2023 sarà sufficiente acquistare i biglietti direttamente in pista: sabato € 30,00; domenica € 60,00; week end € 70,00; Biglietto omaggio agli Under 12 anni.

Time Table

Sabato 25 marzo: 09:30 WMX Free Practice, 10:00 EMX250 Free Practice, 10:30 MX2 Free Practice, 11:00 MXGP Free Practice, 11:55 WMX Qualifying Practice, 12:30 EMX250 Qualifying Practice, 13:45 MX2 Time Practice, 14:20 MXGP Time Practice, 15:05 WMX Race 1, 15:45 EMX250 Race 1, 16:35 MX2 Qualifying Race, 17:20 MXGP Qualifying Race.

Domenica 26 marzo: (CEST – Central European Summer Time): 09:45 WMX Race 2, 10:25 MX2 Warm-up, 10:45 MXGP Warm-up, 11:30 EMX250 Race 2, 13:15 MX2 Race 1, 14:15 MXGP Race 1, 16:10 MX2 Race 2, 17:10 MXGP Race 2.

Venerdì, 24 marzo 2023