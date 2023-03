Mondiale di motocross, domenica a Riola la prima tappa europea

Riola Sardo

Ottanta piloti in gara dopo il debutto in Argentina. Finanziamento regionale per tre anni

I migliori piloti del mondo si sfidano domenica sulla spettacolare pista di Riola Sardo, nella seconda prova del Campionato mondiale 2023 di motocross. Dopo la prima gara disputata in Argentina, la carovana con gli specialisti dello sterrato sbarca in Sardegna per la tappa dell’esordio europeo. Il Grand Prix di Sardegna si disputerà domenica 26 marzo.

Una tappa ancora più importante per la presenza non solo dei piloti della MxGp, ma anche dell’Mx2 e per la presenza delle donne che si contendono il titolo europeo delle 250.

L’appuntamento iridato è stato presentato questa mattina nel municipio di Riola Sardo. Insieme al sindaco Lorenzo Pinna, erano presenti l’assessora allo Sport Rosina Lochi, il consigliere regionale Emanuele Cera, Danilo Boccadolce per la BProm Sport e Fulvio Maiorca, presidente del Motoclub Motor School Racing di Riola Sardo.

Prima dei discorsi ufficiali il sindaco ha voluto ricordare la figura di Chicco Cristian Angius, il segretario del Motoclub, scomparso un mese fa: una delle persone che hanno dato tanto per il circolo e per questo appuntamento mondiale.

“Per due giorno il nostro territorio, il nostro paese e la provincia di Oristano saranno sul tetto del mondo”, ha detto il sindaco Lorenzo Pinna. “I campioni delle due ruote arrivano a Riola Sardo per il rinnovato evento iridato. I piloti si trovano bene su una pista più che collaudata, molto invitate dal punto di vista tecnico. Per noi è una importante vetrina. Il filo conduttore è quello dell’impegno del nostro Motoclub, che negli anni ha investito, ha saputo cogliere l’occasione e ha creduto in questo appuntamento. Grazie alla Regione Sardegna che ha garantito le risorse anche per i prossimi due anni”. Il finanziamento è di 580 mila euro all’anno, per tre anni.

Soddisfatto il presidente del Motoclub: “Mi soffermo solo sull’aspetto tecnico e organizzativo della manifestazione”, ha detto Fulvio Maiorca. “Siamo a buon punto, è la terza prova che ospitiamo sul nostro impianto e mi auguro che questa edizione del Gran Prix Sardegna sia l’occasione per far conoscere la nostra isola. Mi auguro che gli appassionati vengano a vedere la nuova tappa del Mondiale. Ringrazio Danilo Boccadolce, che per il terzo anno ci ha concesso questa opportunità, il consigliere regionale Emanuele Cera che ci ha supportato e l’amministrazione comunale che ci è sempre vicina. Questo appuntamento darà beneficio a tutta la provincia”.

“La prova del Mondiale in Sardegna è diventato oramai un appuntamento importante del Motomondiale”, ha detto Danilo Boccadolce, “grazie alle autorità locali, al motoclub di Riola Sardo e all’Assessorato regionale del Turismo. Siamo soddisfatti per la risposta della Regione che ci ha proposta una collaborazione pluriennale, che ci consente di fare degli interventi importanti nelle struttura. Gli anni passati il mondiale si è svolto a maggio, ma insieme all’assessore Chessa abbiamo deciso di anticipare la data, visto che la prima prova in Europa ha un ulteriore valore”.

“Abbiamo 180 nazioni che ci guardano, 6 dirette televisive, 80 piloti che arrivano da 35 paesi, 1.500 persone accreditate al paddock, migliaia di visualizzazioni solo per la Sardegna. Sarà un grande evento. Siamo riusciti inoltre a duplicare l’evento mondiale delle Supermoto a Tramatza. Queste location stanno diventando punto di riferimento per i team che prima andavano ad allenarsi nel nord Europa ed in Portogallo ed oggi verranno in Sardegna. Tre anni fa vedendo la struttura ne avevamo capito le grandi potenzialità. Apprezziamo la professionalità del Moto Club di Riola con il quali collaboriamo”.

Emanuele Cera ha portato i saluti dell’assessore al Turismo, Gianni Chessa, impegnato ad Alghero con la Borsa internazionale del turismo attivo. “La Regione ha confermato la volontà politica di concedere le risorse anche nelle prossime stagioni e questo ci mette al riparo da eventuali problemi organizzativi”, ha detto Cera. “Vediamo l’unità di intenti e la condivisione di un evento che mette al centro del mondo Riola e la provincia di Oristano. L’impegno finanziario per i prossimi due anni è una conquista di tutti”.

Giovedì 23 marzo 2023