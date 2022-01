Monastir, scontro fra auto: ferite due persone

Sul posto ambulanze del 118 e vigili del fuoco

MONASTIR. Due persone ferite, un uomo di 70 anni e una donna di 60, in un incidente accaduto nel tardo pomeriggio sulla statale 131, vicino a Monastir. Si sono urtate due auto e una è andata poi a sbattere contro la barriera spartitraffico centrale. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del comando provinciale di Cagliari che hanno dovuto aprire un varco fra le lamiere dell'auto per estrarre il conducente della 500 e affidarlo agli operatori sanitari assieme alla donna che gli stava a fianco. Le condizioni dei due, portati e ricoverati nell'ospedale Brotzu, non sono preoccupanti. Illeso invece il conducente dell'altra auto. (l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna