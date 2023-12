Monastir, in mostra gli antichi reperti archeologici della necropoli punica di Su Fraigu

Si tratta solo di una parte del patrimonio archeologico del paese, che rappresenta “non solo un vanto per tutti, ma anche un futuro volano alla nostra economia, quando questi e altri reperti verranno esposti nella sede più appropriata” spiega il Comune.

Bellissimi, più che mai, i tesori del passato non mostrano i segni del tempo trascorso e possono solo far immaginare una piccola porzione dell’antico tempo in cui sono stati realizzati e usati.

“La presentazione avverrà durante un incontro, previsto nel contesto della manifestazione La magia del Natale a Monastir in collaborazione con la Pro Loco Monastir, che verrà introdotto dal Sindaco Luisa Murru. Interverranno: Gianfranca Salis, funzionaria archeologa della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna; Emanuela Atzeni, archeologa; Antonello Greco, archeologo; Enrico Dirminti, funzionario archeologo Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro”.