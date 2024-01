Monastir, 72enne allontanato dalla casa di famiglia.

I carabinieri della Stazione di Monastir hanno dato seguito alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e a quelli dalla stessa abitualmente frequentati, emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari, nei confronti di un 72enne del luogo. Secondo quanto denunciato dalla ex moglie, l’uomo si sarebbe reso protagonista nel tempo di una serie di comportamenti vessatori nei suoi confronti, tali da renderle la vita impossibile e intollerabile la convivenza. L’uomo è stato allontanato dalla casa familiare con l’obbligo di mantenere una distanza di almeno 500 m da quel sito e di 100 m dalla persona offesa, allontanandosi immediatamente in caso di incontri casuali. È stata avviata la procedura per applicargli un braccialetto elettronico che segnali continuamente alla centrale operativa dei Carabinieri a quale distanza tale dispositivo si trovi da un cellulare GPS che la donna dovrà portare sempre a seguito.