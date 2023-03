Momenti di paura, il vento fa cadere due grossi alberi su una palazzina

Cronaca Il sindaco: è stata una sorta di tromba d'aria seppure di lieve intensità

Paura a Bosa dove il forte vento ha fatto cadere due grossi pini su una palazzina. Il grave incidente si è vefificato nella via Deliutala, nel ruione di caria. Fortunatamen te non si sono registrati danni alle persone. E’ subito scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i barracelli, la polizia locale, una squadra di Forestas.

Il sindaco Piefranco Casula ha subito adottato un’ordinanza per gestire l’emergenza e informato la protezione civile e la prefettura, mentre in serata è stato messo in sicurezza l’ingresso della palazzina.

Secondo il sindaco Casula si è trattato di una sorta di “tromba d’aria, anche se di lieve intensità”.

Il sindaco, inoltre, ha fatto sapere che domani si proseguirà con l’abbattimento in città di eventuali alberi a rischio.

Martedì, 14 marzo 2023

