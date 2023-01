Molotov contro Comando Esercito, perquisizioni a Cagliari - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GEN - Oggi all'alba la Digos ha effettuato una perquisizione in casa di un'attivista di un'associazione che si batte contro la presenza delle basi militari in Sardegna, a seguito di un provvedimento della Procura nell'indagine sull'assalto al comando militare dell'Esercito, in via Torino, nel maggio 2022. "Cercavano telefono e PC per trovare tracce di un video fatto dalla compagna, in cui riprendeva l'episodio", rende noto l'associazione A Foras - Contra s' Ocupatzione militare de sa Sardigna in una nota nella quale rivela l'attività della Questura.

L'episodio era avvenuto la sera del 20 maggio nello stesso giorno in cui proprio da via Torino era partita la protesta-sciopero di sindacati di base, movimenti antimilitaristi, pensionati e scuola contro l'utilizzo delle armi e le esercitazioni nell'Isola. Una molotov era stata lanciata contro l'ingresso della sede del comando militare, poi contro le pareti erano state lanciate delle "bombe" di vernice rossa e due fumogeni. La bottiglia incendiaria aveva annerito la parete, mentre la vernice aveva imbrattato anche il portone d'ingresso. Nessuno era rimasto ferito.

L'indagine per danneggiamento seguito da incendio con l'aggravante di associazione terroristica, imbrattamento e manifestazione non autorizzata, tutto in concorso, è coordinata dal pm Emanuele Secci, spiega ancora l'associazione rivelando che "altre persone hanno ricevuto l'invito di presentarsi in questura".

"Non facciamoci intimorire dalle visite poliziesche e dalle carte della procura - si legge nella nota - La lotta alle basi è viva e la sua forza sta nella nostra capacità di organizzarci e continuare a batterci insieme. Alla nostra compagna va tutta la nostra solidarietà - ribadisce A Foras - contro le basi, tutta la nostra determinazione. Terrorista è lo Stato che bombarda quotidianamente la Sardegna e finanzia la guerra". (ANSA).



