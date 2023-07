“Molestie sessuali dal palco contro di me durante il concerto”. Accertamenti dei carabinieri

Arborea

L’episodio sabato. Vittima una giovane donna. Solidarietà dalla sindaca Pintus che condanna: “Gesto becero”

Sarà sentita domani dai carabinieri di Arborea L.P., la giovane originaria dell’Oristanese che ha denunciato sui social di essere stata vittima di molestie sessuali sabato sera ad Arborea, durante il dj set del gruppo Memories 2000, prima dell’inizio del concerto di Shade, in occasione dei festeggiamenti per il Redentore.

“Sono stata pubblicamente umiliata e molestata dal vocalist dei Memories 2000 che al microfono ha fatto commenti non graditi riguardanti il mio seno”, ha dichiarato la giovane. “Della serie ‘così mi distrai, sto lavorando’ (riferendosi al mio seno), oppure voleva lanciarmi un braccialetto fluorescente in mezzo al seno per fare canestro. È stata una molestia a tutto tondo, fatta davanti a un sacco di persone. È davvero umiliante”.

La ragazza ha cercato di contattare sui social i Memories 2000 ma al momento non ha ricevuto alcuna risposta. “Questo fatto non deve essere messo a tacere”, ha concluso L.P., “proprio per la gravità della situazione”.

Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca di Arborea Manuela Pintus.

“Il grave atteggiamento denunciato pubblicamente da questa giovane donna”, ha commentato la sindaca Pintus, “offende tutti noi e lede l’immagine di una festa bellissima, che ha visto riunirsi in piazza ad Arborea centinaia di persone in modo pacifico e ordinato. A lei vada la nostra solidarietà e la ferma condanna per un gesto becero e indegno su cui non si dovrebbero stendere veli di silenzio ma, al contrario, fare luce e accertare ogni eventuale responsabilità”.

