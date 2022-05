Molesta una donna nelle campagne di Guasila, denunciato - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 04 MAG - Ha pedinato con il suo furgone una donna che stava passeggiando in campagna, poi l'ha affiancata chiedendole di salire a bordo per consumare un rapporto sessuale, lei terrorizzata è fuggita e si è rivolta ai carabinieri.

Un 56enne è stato denunciato dai carabinieri per molestie sessuali nei confronti di una 44enne.

L'episodio è avvenuto a marzo, sempre a Guasila, in una località periferica vicino alla zona industriale. La donna presentando la denuncia ai militari dell'Arma aveva fornito una dettagliata descrizione del 56enne e delle foto che aveva scattato al furgone mentre si allontanava.

Grazie a questi elementi i carabinieri sono riusciti a rintracciare il 56enne e lo hanno denunciato. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna