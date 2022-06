PORTOSCUSO. In stato di ubriacchezza molesta gli avventori di un bar, poi si allontana a tutta velocità con la sua auto quando capisce che sono stati chiamati i carabinieri. Una volta intercettato dai militari, cerca di speronare la loro auto di servizio e scappa nuovamente andando a sbattere nella fuga contro due auto. Alla fine, prima di essere ammanettato e portato in caserma in stato di arresto, si scaglia contro gli stessi carabinieri con calci e pugni. E’ questa la movimentata performance di un commerciante di 47 anni originario di Carbonia, con precedenti penali, messa in atto ieri pomeriggio a Portoscuso.

I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Iglesias l’hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e guida senza patente. Dopo le intemperanze nel bar e la fuga sulla sua Volkswagen Polo, l’uomo era bloccato dopo alcuni chilometri nella via Giulio Cesare e, uscito dal mezzo, ha cercato di aggredire i militari che riuscivano comunque a renderlo inoffensivo. A seguito dei due incidenti causati con le macchine in sosta, è stato richiesto l’intervento del 118 che lo ha trasportato all’ospedale Sirai di Carbonia ove rifiutava qualunque tipo di cura e di sottoporsi agli esami tossicologici. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato “ospitato” nella camera di sicurezza della Compagnia di Iglesias in attesa del processo con rito direttissimo.(l.on)