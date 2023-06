Mogoro, quasi 250 ragazzi di quattro scuole al parco per il Festival della scienza

Mogoro

Il progetto dell’Istituto comprensivo si chiude giovedì a Cracaxia

Arriva al traguardo @scientiEASYco, il primo Festival della scienza organizzato dall’Istituto comprensivo di Mogoro e avviato a settembre in alcune classi delle scuole secondarie. Domani – giovedì 8 giugno – 238 studenti e una ventina di insegnanti dei plessi di Mogoro, Uras, San Nicolò d’Arcidano e Masullas si ritroveranno nel parco di Cracaxia, a due passi dal bivio di Mogoro, per la manifestazione di chiusura.

Una grande festa della scienza e della didattica innovativa in cui, dalle 9 fino alle 11, le classi coinvolte nel progetto mostreranno ai compagni e alle famiglie i frutti del lavoro e degli studi fatti in questi mesi, con la supervisione dei loro docenti. Dopo un intermezzo musicale, con muttetus e canti corali a tema scientifico, intorno alle 13 sono previste le premiazioni degli alunni vincitori dei Giochi matematici. Poi il pranzo tutti insieme, prima del rientro in pullman nelle rispettive scuole.

Per l’intera giornata vasi con piantine e fiori, modelli dei pianeti del sistema solare, plastici delle cellule e vulcani in cartapesta, ma anche esperimenti di robotica, chimica e fisica, usciranno da aule e laboratori della scuola in modo che i ragazzi possano spiegare cosa hanno imparato, sempre all’insegna del divertimento.

Un mix di storytelling e divulgazione scientifica, risultati dei lavori di gruppo. Passare dalla teoria alla pratica, usando le mani oltre che la testa, è l’idea che muove questo Festival, con l’obiettivo di far innamorare i giovanissimi delle scienze e farle studiare con piacere.

Pensato circa tre anni fa, il progetto ha coinvolto tutti i docenti dell’ambito tecnico scientifico dell’Istituto e rappresenta una visione di scuola nuova e laboratoriale.

Il primo passo è stato quello di aprire una pagina Instagram, @scientieasyco, con contenuti creati dai ragazzi sugli argomenti affrontati in classe, ma poi si è passati a realizzare veri e propri prodotti e fare esperimenti, trasformando gli alunni in protagonisti dell’apprendimento, in particolare scientifico.

Un ambito, quello degli studi scientifici, che soffre anche in Sardegna di un forte calo di vocazioni perché considerato particolarmente ostico dai giovani e soprattutto dalle ragazze. Lezioni pomeridiane, attività a classi aperte e didattica laboratoriale hanno quindi questo obiettivo: la scienza alla portata di tutti.

Mercoledì, 7 giugno 2023