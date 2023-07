Mogoro, musica e tradizione a Pedras et Sonus Jazz Festival - Notizie

Musica e tradizione si incontrano a Mogoro per la sesta edizione del Pedras et Sonus Jazz Festival 2023. Organizzato dall'omonima associazione è in programma dal 17 al 22 agosto, la direzione artistica è affidata a Zoe Pia.

Tra gli ospiti il Me'Ta Quartet Reloaded con Antonello Salis, Fabrizio Sferra, Sandro Satta e Riccardo Lay, la clarinettista Zoe Pia, il trio della cantante e pianista Yumi Ito, la cantante Camilla Battaglia, il contrabbassista Paolo Damiani, il progetto Le Scat Noir e la cantante Claudia Aru.

Parteciperanno ai concerti del festival alcune maschere tradizionali sarde come Su Boe, Su Merdule e Sa Filonzana di Ottana, il Gruppo Etnico Cultuale Mamutzones de Samugheo, e le Janas e Amaymonaus di IlBono.

Ci sarà anche un festival nel festival, Jatzilleri che vive nei locali di Mogoro: tra i protagonisti Antonio Floris e Lorenzo Manfredini , il Pnl Swing Trio, Irene Serra in duo con Danilo Lico, e il duo Mebitek e Miriana Millapan. "Vivremo l'edizione estiva del festival tra il centro storico di Mogoro, dove si terrà la seconda edizione di Jatzilleri, e il suo Nuraghe Cuccurada, con il cartellone che ospita nomi internazionali, nazionali e regionali, con la partecipazione per la prima volta di esponenti di maschere tradizionali sarde, sul palcoscenico ad affiancare i musicisti in solo", spiega Zoe Pia.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA

Da non perdere

Fonte: Ansa Sardegna