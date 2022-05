Mogoro

Processione per il patrono e spettacoli in piazza. Dal sindaco Cau un invito alla prudenza



Da due anni i cittadini di Mogoro attendevano di ritrovarsi in piazza per festeggiare il patrono, San Bernardino. Quest’anno, con le restrizioni della pandemia meno severe, lo potranno finalmente fare: e tutto pronto per la festa, che inizierà domani – 19 maggio – e terminerà domenica 22.

Il programma si dividerà tra piazza Sant’Antioco e l’area di via Pergolesi, poco distante. L’organizzazione civile è a cura del comitato “Classe ‘70/‘71”, che ha avuto il sostegno della Pro loco, del comitato “Classe ‘69”, di privati e del Comune.

I festeggiamenti religiosi si svolgeranno nella chiesa parrocchiale di San Bernardino. Ritornerà la tradizionale sfilata nelle vie del centro con la statua del patrono – accompagnata da un giogo di buoi, da cavalieri, gruppi folk e banda musicale – venerdì 20 e sabato 21 alle 10.

La sera sarà il momento degli spettacoli musicali, dei balli in piazza e dell’intrattenimento per bambini. Tra le band che si esibiranno sul palco in via Pergolesi c’è anche un nome conosciuto: quello dei Modena City Ramblers.



Attesa anche per il cabaret di Alessandro Pili, che a Mogoro indosserà le vesti del sindaco di Scraffingiu, noto al pubblico di Videolina. L’appuntamento è per domenica 22 maggio alle 22:30 in via Pergolesi. Il programma completo è sul sito del Comune.