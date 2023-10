Mogoro accoglierà i camper con un’area attrezzata: sosta e servizi di base

Mogoro

Finanziamento regionale da 50mila euro per il progetto

Mogoro avrà uno spazio attrezzato per i camper. Verrà realizzato in un’area servizi nella zona di via Is Argiolas.

“Abbiamo ricevuto un finanziamento di 50.000 euro dalla Regione Sardegna”, ha spiegato il vicesindaco Federico Piras, che ha la delega ai Lavori pubblici: “in questa fase stiamo affidando la progettazione”.

Il bando prevede uno spazio per la sosta e l’attivazione di alcuni servizi base. Ci saranno senz’altro una sbarra per controllare gli accessi all’ingresso, lo scarico delle acque nere e grigie e sarà possibile il carico di acqua potabile.

L’area camper sarà dotata anche di un impianto di videosorveglianza. Sui tempi di relizzazione per ora gli amministratori non fanno previsioni.

“È una bella opportunità per il nostro paese”, ha concluso il vicesindaco Piras, “offriremo un importante servizio ai turisti che girano la Sardegna in camper e ai camperisti della nostra zona”.

Martedì, 17 ottobre 2023