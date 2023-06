Modolo: “Consiglio comunale nel fine settimana e in ore serali per il contenimento della spesa”

Modolo

Il sindaco Milia risponde alle accuse di Identità e Tradizione – Italexit e invita a un “confronto leale e costruttivo”

“Le ragioni che giustificano le assemblee consiliari del Comune nelle ore serali e nel fine settimana sono le stesse da oltre un decennio e sono state ben sintetizzate nella nota che la segretaria comunale, un organo imparziale interno all’istituzione, ha inviato già nei giorni scorsi al Capogruppo consiliare di minoranza”. Così il sindaco di Modolo, Giovanni Maria Milia, risponde alle accuse mosse nei giorni scorsi del gruppo di minoranza Identità e Tradizione – Italexit che aveva denunciato un atteggiamento di chiusura del primo cittadino verso le rimostranze presentate nella scelta dell’orario di convocazione del Consiglio comunale.

Milia sottolinea che le motivazioni di convocazione dell’assemblea pubblica non siano mosse da “considerazioni di carattere politico, ma da oggettive valutazioni di natura tecnico-giuridica ed economica, che mirano non solo a favorire la più ampia partecipazione di tutti i consiglieri alle sedute, ma anche il contestuale contenimento della spesa a carico dell’ente. In questo modo l’amministrazione comunale non è tenuta a corrispondere rimborsi per il permesso retribuito dei consiglieri lavoratori dipendenti, i quali rappresentano peraltro la parte maggioritaria del consiglio comunale di Modolo.

“Le affermazioni della minoranza sono verosimilmente condizionate dall’inesperienza rispetto al funzionamento complessivo della macchina amministrativa comunale e delle prerogative dei suoi organi elettivi”, ha commentato il sindaco di Modolo Giovanni Maria Milia. “L’Amministrazione che ho l’onore di rappresentare e che ha vinto recentemente le elezioni con il 94% dei consensi, non ha bisogno di ricorrere a espedienti per portare avanti la propria azione politica.

“Il nostro auspicio”, conclude Milia, “è che in futuro possano essere altre le questioni su cui avviare un confronto leale e costruttivo, nell’esclusivo interesse della comunità di Modolo. D’altra parte tutto il gruppo di maggioranza è risoluto nel voler proseguire nel percorso virtuoso intrapreso già alcuni anni fa”.

Il capogruppo di minoranza, Jonata Cancedda, aveva spiegato in una nota di aver avuto con il sindaco una conversazione telefonica, durante la quale Milia avrebbe “fissato dei paletti ai Consigli comunali” e accusato il sindaco di poca democraticità.