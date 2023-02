Modena-Cagliari sub iudice, Bonato "vogliamo rigiocare" - Sardegna

Il Cagliari chiede di ripetere la partita con il Modena. Ha già presentato ricorso per il "giallo" Zappa. E conferma l'intenzione con il direttore sportivo Nereo Bonato. "Già contro la Spal, e in generale nelle gare precedenti, c'erano stati episodi controversi che, nel dubbio, erano stati valutati in modo avverso al Cagliari. A Modena - ha spiegato il ds in conferenza stampa - le decisioni anomale sono diventate inaccettabili, a cominciare dall'espulsione di Rog fino alla doppia ammonizione fantasma di Zappa, che ha condizionato la gara del calciatore e della squadra, permettendoci di fare ricorso con l'obiettivo di rigiocare una partita che vorremmo affrontare in condizioni normali e senza penalizzazioni di sorta".

Non solo il doppio cartellino fantasma: "L'arbitro Perenzoni ha ammesso l'errore sull'espulsione di Rog con grande onestà - ha sottolineato Bonato - Rocchi, insieme a Gava e Gervasoni, componenti di Aia e organo tecnico, si sono dimostrati sensibili e propensi all'ascolto, per questo non posso che ringraziarli a nome del club. Credo - ha aggiunto - che questa situazione possa fare scuola anche per una eventuale modifica del protocollo Var, perché noi paghiamo per la gara appena trascorsa e la prossima col Benevento. Vanno ringraziati anche i ragazzi che in campo hanno mantenuto un atteggiamento razionale senza trascendere nelle proteste, e non era semplice vista la situazione che si era creata".

