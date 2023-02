Modena-Cagliari, risultato sospeso: la partita è ancora sub iudice

Il risultato della partita di venerdì scorso del Cagliari contro il Modena, finita per 2 a zero per i padroni di casa a discapito dei rossoblù di mister Ranieri, resta sospeso. In gergo tecnico resta sub iudice, ovvero in attesa della decisione finale del giudice sportivo che deve evidentemente fare chiarezza su alcuni episodi della gara.

Le verifiche dovrebbero riguardare sia l’errore tecnico per l’espulsione di Rog che la mancata espulsione di Zappa per doppia ammonizione da parte dell’arbitro Perenzoni.

E’ la Lega B a ufficializzarlo, nel comunicato numero 92 del Giudice sportivo pubblicato oggi.