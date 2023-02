Modena-Cagliari, confermato il 2 a 0: il giudice sportivo boccia il ricorso dei rossoblù

Il gìiudice sportivo ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Cagliari e ha omologato il risultato di 2-0 in favore del Modena. I sardi avevano puntato sul caso della doppia ammonizione, senza l’espulsione, a Zappa: era stato invocato l’errore dell’arbitro che, a detta dei sardi, avrebbe inciso sul normale svolgimento della partita. Il primo cartellino giallo sventolato, per errore, a Zappa, al minuto 47, avrebbe condizionato per il resto della gara la prestazione del calciatore. Il Modena ha presentato una memoria difensiva, ricordando che “il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce”.

E il giudice sportivo ha accolto proprio la tesi difensiva dei gialloblù: il ricorso dei sardi, infatti non è stato trasmesso in tempo, cioè “entro le 24 di sabato 4 febbraio, ovvero il primo giorno feriale successivo alla gara, in quanto ha proposto direttamente reclamo al giudice sportivo con comunicazione trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23:36 di lunedì 6 febbraio 2023”. Ecco perchè “il reclamo deve essere dichiarato inammissibile”.