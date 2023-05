Moda e design sostenibili allo Ied di Cagliari con Vintage Day - Sardegna

La moda etica e sostenibile è al centro del Vintage Day. Il nuovo format prende il via il 27 maggio dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, a Cagliari, sede dello Ied, l'istituto europeo di design che lo organizza. Sette gli espositori cagliaritani di capi creati nel rispetto di lavoratori e lavoratrici coinvolti nella filiera produttiva e con il minor impatto possibile sull'ambiente.

Innovazione, ricerca sui materiali e sul loro utilizzo, equità, inclusione e filiera trasparente sono alcune parole chiave dell'iniziativa. Saranno in vetrina Coquette Box, To Back, Il Cherubino e Recyclerie, aziende che si occupano di abbigliamento e accessori vintage della metà del ventesimo secolo; Giada Vintage, occhiali da sole dagli anni '60 ai '90; Urban Pep con preloved clothing, vintage e upcycling; Migda con capi slow fashion e upcycling; Magazzini Vintage con pezzi di arredo e di design. Sarà possibile acquistare tutti i capi esposti.

Il Vintage Day si inserisce in un programma di attività e progetti che Ied sta sviluppando all'interno del macro tema della sostenibilità ambientale, economica e sociale come nell'area del design e della moda. In questo ambito si segnala la collaborazione con aziende del territorio regionale e nazionale. E' il caso della recente partnership con Italian Converter, azienda tessile italiana che ha dato vita a Re-Converter, progetto incentrato sul riciclo dei tessuti d'arredamento, nel quale sono stati impegnati gli studenti del corso di Fashion design.

L'evento di sabato 27, con ingresso gratuito e aperto a tutti, è in capo a Massimo Noli e Nicola Frau, coordinatori del corso triennale in Fashion design, con la collaborazione di Alice Tolu, docente di Storia della moda dello Ied che alle 11.30 nell'aula magna terra una relazione su "Lo specchio della moda, ritratto di un'epoca (quasi) contemporanea", un viaggio tra le tendenze attuali e quelle del passato.

