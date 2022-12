Moby: varata la Legacy, gemella Fantasy su Olbia-Livorno - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 01 DIC - Questa mattina, nel cantiere cinese GSI di Guangzhou, è stata varata Moby Legacy, la seconda nave di nuova generazione, gemella di Moby Fantasy, in arrivo nei mari italiani nei prossimi mesi e che rivoluzionerà il concetto stesso di viaggio fra l'Italia continentale e la Sardegna, offrendo sulla tratta fra Livorno e Olbia standard da nave da crociera.

E da crociera è anche la stazza di queste due nuove navi: 237 metri di lunghezza, 32 di larghezza, per 69.500 tonnellate di stazza. Può ospitare fino a 2500 passeggeri in 550 cabine, e grazie agli oltre 3800 metri lineari di garage può trasportare fino a 1300 auto o 300 camion; la potenza del motore è di 10,8 megawatt, per una velocità di crociera di 23,5 nodi, con punte di 25 nodi.

La particolare concezione innovativa della nave è assolutamente flessibile e permetterà di venire incontro alle esigenze dei passeggeri in ogni stagione, sia quelle contraddistinte da maggiori flussi turistici, sia quelle in cui il traffico prevalente è quello del trasporto merci. Anche gli arredi, le dotazioni, le cabine e gli spazi comuni ricordano gli standard di una crociera. Ci sarà anche possibilità di imbarco laterale nei garage che velocizzerà le operazioni di salita e discesa.

"Moby Legacy, ovviamente insieme a Moby Fantasy, è il traghetto più grande del mondo e costituirà anche un volano di sviluppo per l'economia di Livorno, di Olbia e della Sardegna, creando più di 500 posti di lavoro fra diretti e indotto - fa sapere il Gruppo Moby - Importantissima sarà l'attenzione alla tutela dell'ambiente e alla transizione energetica ed ecologica che contraddistingue ogni opzione di Legacy e Fantasy: le navi sono infatti fornite di una serie di dotazioni che permetteranno di abbattere le emissioni. E ci sarà anche la possibilità di passare dall'alimentazione tradizionale a quella a gas naturale liquefatto Gnl, che è un carburante più pulito per le navi".

Fonte: Ansa Sardegna