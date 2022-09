Nessuna esplosione, quindi. Romano ha spiegato che dopo 8 mesi di lavoro della Commissione ora la verità” è più vicina”. Nel disastro della Moby Prince, avvenuto la sera del 10 aprile 1991, morirono 140 persone. Vittime per cui dopo 31 anni non si è ancora individuato un colpevole”.

Ci sarebbe una terza nave nel tragico incidente del 1991 tra la Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo. Era in quelle acque e avrebbe innescato, involontariamente, il disastro. Sono le conclusioni choc a cui è giunta la commissione parlamentare d’inchiesta, riferite oggi dal presidente della commissione stessa, Andrea Romano. E come riporta infatti il nostro giornale partner Quotidiano.net, “la collisione, secondo la relazione finale approvata all’unanimità, avvenne proprio”per colpa della presenza di una terza nave comparsa improvvisamente davanti al traghetto che provocò una virata a sinistra che ha poi determinato l’incidente”. Al momento, prosegue,”purtroppo questa nave non è ancora stata identificata con certezza”.

