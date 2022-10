Moby: la Balena Blu torna su livree delle nuove ammiraglie - Sardegna

(ANSA) - RIMINI, 13 OTT - Le due nuove navi ammiraglie della flotta Moby, Fantasy e Legacy, che saranno impegnate nelle rotte fra Livorno e Olbia e saranno una via di mezzo fra un traghetto e una nave da crociera, avranno sulla livrea la Balena Blu che è lo storico simbolo di Moby, la compagnia che per la prima volta in Italia ha introdotto la grafica sulle navi, nel 1982, con la Moby Blu.

Da allora, la compagnia "della Balena Blu" ha sfoggiato diverse livree: Moby Ale è disegnata da Ettore Sottssass junior ed è una vera e propria opera d'arte galleggiante; Moby Baby Two sfoggia Lupo Alberto e la famiglia Mc Kenzie, frutto della penna geniale del fumettista Silver; Princess Anastasia ha portato sul Baltico le stilizzazioni delle città del Nord Europa. E poi, ovviamente, i Looney Tunes targati Warner Bros e Batman, Robin, Wonder Woman, Superman e i supereroi della Dc comics, La novità è stata presentata negli stand stand Moby, Tirrenia e Toremar al TTG di Rimini al padiglione C3. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna