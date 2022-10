Moby: in estate 2023 nuove navi green passeggeri-merci - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 03 OTT - Arriveranno probabilmente a fine anno, ma saranno in esercizio sulla Olbia-Livorno tra la primavera e l'estate 2023 le due nuovi navi green di Moby, la Fantasy e la Legacy.

Dopo il varo tecnico nei cantieri cinesi, i due traghetti, "più grandi e green del mondo" fa sapere la compagnia, saranno presentate in anteprima con le livree della "balena" al padiglione C3 negli stand 27-28 del TTG di Rimini, oltre alle proposte per la prossima stagione turistica.

Si tratta di due mezzi navali gemelli con 237 metri di lunghezza, 32 di larghezza e una stazza di 69500 tonnellate, possono trasportare fino a 2500 passeggeri in 550 cabine ciascuna, mentre nei garage possono trasportare fino a 1300 auto o 300 camion.

I motori, che potranno essere anche alimentati a Gnl, hanno una potenza di 10,8 megawatt, per una velocità di crociera di 23,5 nodi, con punte di 25 nodi. La potenzialità dei due traghetti, con tanto di prime immagini e rendering, saranno al centro dello stand TTG dal 12 al 14 ottobre.

E per venire incontro agli agenti che parteciperanno alla fiera del turismo Moby e Tirrenia offrono il passaggio gratuito in nave alle agenzie di viaggio sarde e siciliane e dell'Isola d'Elba, con cabina esclusiva, cena, prima colazione e passaggio auto. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna