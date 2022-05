Moby: finita emergenza riaprono aree giochi su traghetti - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 05 MAG - Con il superamento dell'emergenza pandemica riaprono tutte le aree giochi sulle navi di Tirrenia e Moby. Lo annuncia il gruppo in una nota nella quale lancia la promozione per la Festa della mamma.

Tutti coloro che prenoteranno il loro viaggio da oggi all'8 maggio sulle rotte per Sardegna, Sicilia, Isola d'Elba e Corsica insieme a un secondo adulto o a un bambino dai 4 agli 11 anni paganti avranno il 100% di sconto sulla tariffa di passaggio ponte al netto di tasse, diritti e competenze (eventuali poltrone o cabine sono a pagamento).

La promozione riguarda per le prenotazioni effettuate fino all'8 maggio sulle partenze Moby per la Sardegna, la Corsica e Isola d'Elba e sulle partenze Tirrenia per la Sicilia per viaggi fino al 31 dicembre 2022. E per le tratte Tirrenia fra Genova e Porto Torres e viceversa dal 13 maggio al 30 settembre e sulla Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia dal primo giugno al 30 settembre, salvo disponibilità di posti riservati all'iniziativa, nelle date in cui essa è prevista.

La promozione è cumulabile con le altre in corso, a partire dalla possibilità di cambiare la data del biglietto per tutte le volte che si vuole senza penali e addirittura di poterlo "sospendere" fino al 31 dicembre 2023 qualora i passeggeri cambiassero programmi di viaggio. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna