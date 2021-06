Mobilitazione dei territori nel dossier che dice no alle scorie in Sardegna Nei giorni scorsi la Regione ha spedito la documentazione redatta dal comitato tecnico-scientifico

La Regione Sardegna ha motivato il no al deposito di scorie radioattive nelle osservazioni tecniche alla Cnapi, la Carta nazionale delle aree poten​zialmente idonee a ospitare il deposito unico italiano di scorie nucleari. Il documento, elaborato dalla Sogin, era stato pubblicato lo scorso gennaio, una volta arrivato il via libera dall’Isin e dai Ministeri dello Sviluppo economico e dell’Ambiente. Ben 14 delle 67 aree individuate dalla Cnapi si trovano in Sardegna, 4 sono in provincia di Oristano.

C’era tempo fino a inizio luglio per presentare le osservazioni, ma la Regione Sardegna – che nei mesi scorsi aveva deciso di affidarsi a un comitato tecnico-scientifico – ha anticipato i tempi: la documentazione è stata inviata nei giorni scorsi.

Le osservazioni presentate dalla Regione sono frutto di un lavoro di squadra. Tanti paesi sardi ricompresi nelle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito di scorie nucleari hanno inviato a Cagliari le proprie osservazioni. Il comitato tecnico-scientifico regionale si è poi occupato di fare sintesi.

I comuni interessati nell’Oristanese sono Siapiccia, Albagiara, Assolo, Mogorella, Usellus e Villa Sant’Antonio. A gennaio, all’indomani della pubblicazione della Cnapi, sul territorio sono nati tanti comitati anti-scorie, come “Storie No Scorie”, nato in Marmilla, e “Sar X Sar – No scorie Sarcidano per la Sardegna”.

“Il Comune di Siapiccia ha offerto supporto al comitato tecnico-scientifico messo in piedi dalla Regione”, ricorda il sindaco Raimondo Deidda: “abbiamo prodotto le nostre osservazioni avvalendoci di uno studio tecnico che ha approfondito le caratteristiche geologiche e del suolo. Abbiamo inviato questo lavoro alla Regione”.

Hanno fatto squadra Albagiara, Assolo, Mogorella, Usellus e Villa Sant’Antonio. “I cinque centri della Marmilla di Oristano”, spiega il sindaco di Assolo Giuseppe Minnei, “hanno effettuato uno studio del reticolo idrografico e mappato i siti di interesse storico-culturale. Anche l’Unione dei Comuni dell’Alta Marmilla ha prodotto documenti che poi sono stati inviati alla Regione”.

“Il nostro territorio non può ospitare il deposito unico di scorie nucleari. Le problematiche sarebbero numerose, a partire dal trasporto delle scorie via mare. I rischi”, evidenzia Minnei, “sarebbero molto elevati. Ci sono poi da considerare altri aspetti, come la ricchezza ambientale del nostro territorio. Siamo in un’area Sic: un Sito di interesse comunitario come il nostro non è compatibile con un deposito di scorie”.

Intanto continua la mobilitazione dei comitati no-scorie. Dal 4 all’11 luglio a Nurri è in programma l’evento Hub Sardinia – Caminu a su Connottu. Il nuovo progetto nasce dall’esigenza di creare un presidio sul territorio attraverso la pratica del camminare, per tenere vivo l’interesse verso la minaccia della costruzione di un deposito di rifiuti radioattivi nei territori rurali della Sardegna.

Lunedì 5 luglio si chiudono le consultazioni pubbliche indette dalla Sogin. Alla vigilia di questa scadenza – domenica 4 luglio, dalle 18.30 – a Nurri si svolgerà una camminata che delimiterà il perimetro di quasi 8 km dell’area SU-47, con la performance “Fragile” di Thomas Keis e Ivana Pinna e l’intervento finale del comitato “Sar X Sar – No scorie Sarcidano per la Sardegna”. La camminata durerà circa un’ora e fornirà una giusta proporzione della vastità dell’area e di cosa possa significare compromettere un territorio che rischia di diventare off limits.

Durante la settimana si svolgeranno laboratori, presentazione di libri e camminate per creare momenti di consapevolezza verso le problematiche ambientali e la cura del territorio. Attraverso il camminare si volgerà uno sguardo a su Connottu, che richiama a un lontano passato, riscoprendo la natura ed il paesaggio, anch’esso minacciato da una serie di interventi che ne compromettono la bellezza e l’integrità.

Il progetto si inserisce all’interno di una cornice internazionale più ampia ed è stato selezionato per far parte del WAC 2021 International Encounters / Conference Walking as a Question, una conferenza biennale sulla pratica del camminare che si tiene a Prespa – organizzata dalla University of Western Macedonia in Grecia.

L’Hub Sardinia, insieme ad altri hub nel mondo, organizzerà una serie di eventi e attività locali rispondendo a domande e problematiche del proprio territorio. Il progetto non gode di alcun finanziamento pubblico, si basa sull’impegno comune dei suoi collaboratori e sulla generosità di chi crede nell’iniziativa e sceglierà di sostenerla con una donazione.

L'articolo Mobilitazione dei territori nel dossier che dice no alle scorie in Sardegna sembra essere il primo su LinkOristano.it.