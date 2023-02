Mistero Ufo nel cielo di Gonnosfanadiga, spunta una nuova testimonianza: “Erano quattro luci orizzontali tutte alternate”. La pagina Fb UfoSardegnanews rivela il racconto di altri due giovani sul presunto Ufo avvistato a Gonnosfanadiga: “A ventiquattrore dalla segnalazione con tanto di video, fatta dal giornalista freelance Fausto Orrú, ecco pervenire una nuova testimonianza da Gonnosfanadiga. Lunedì sera, verso le 20,30 due giovani stavano percorrendo via Tevere, che costeggia il rio Piras, quando la loro attenzione si rivolgeva verso un gruppo di luci che brillavano nell’oscurità. Erano quattro luci disposte in orizzontale e alternavano la loro luminosità – spiegano i testimoni – in un primo momento abbiamo pensato che fossero le luci della vedetta situata sul monte.