Misterioso furto a Quartu, rubata l'auto di un militare: "È vecchissima e mi serve per lavorare"

Misterioso furto nella notte a Quartu Sant’Elena. La Fiat Multipla di un militare, Andrea Zedda, è sparita nel nulla. L’uomo ha già svolto tutte le verifiche del caso: nessun intervento di carro attrezzi, la macchina era regolarmente parcheggiata negli stalli esterni alla sua abitazione, in via Olanda 34. Sospetti? “Nessuno”, precisa sin da subito Zedda. Una possibile ritorsione, un furto dei ladri che sono andati a rubare la prima automobile adocchiata, un furto su commissione. Tutto è possibile: “È una Fiat Multipla grigio metallizzato ed è molto datata, mi serve per andare al lavoro a Cagliari e serve anche alla mia famiglia. La targa è CD656LF. Chiunque la vedesse mi contatti via email a [email protected] oppure al numero di telefono +393512758640″.