Bosa

Si mobilitano molti volontari e nascono iniziative di solidarietà

Partirà questo pomeriggio da Bosa verso l’Ucraina la missione umanitaria promossa da un gruppo di amici della cittadina della Planargia: Enrico Cossu, ristoratore, e Vittorio Delogu, avvocato, amici da una vita, insieme a Michele Galia, amico e collega di Vittorio Delogu. Con loro ci sarà anche l’oristanese Luigi Oppo, padre del campione olimpico Stefano Oppo.

La partenza, prevista per sieri sera, è stata rinviata a causa di alcuni problemi collegati al trasporto dell’ambulanza che farà parte del convoglio e che i volontari intendono donare alla città ucraina di Mustiska, a pochi chilometri dal confine polacco e dalla città di Leopoli.

All’interno dell’ambulanza e nei due piccoli pullman i volontari hanno già stipato scatole di medicinali, articoli sanitari e cibo non deperibile, raccolto in parte anche a Oristano.

Ad attenderli al confine dell’Ucraina ci sono già 21 persone in fuga dai bombardamenti, donne e bambini, che aspettano di essere trasportate in Sardegna, dove saranno ospitate in strutture e famiglie.

Per Cossu, Galia e Delogu è la seconda missione in Ucraina. Il primo viaggio l’hanno organizzato pochi giorni dopo l’invasione russa. Alla vista delle troppe e toccanti immagini di mamme e bambini in fuga dalla guerra, hanno deciso che non potevano stare a guardare. E’ bastato incontrarsi e guardarsi un attimo negli occhi per decidere di partire.

“Non siamo un’associazione ma solo un gruppo di amici che ha deciso di rimboccarsi le maniche per dare una mano a quelle donne e bambini in fuga dagli orrori della guerra”, spiega Enrico Cossu. “Qualche settima fa ho perso un amico carissimo, un grande dispiacere, questo viaggio lo faccio anche per lui”.

Sono stati sufficienti pochi giorni per organizzare la prima trasferta verso l’Ucraina. Alcuni mezzi carichi di medicinali e cibo non deperibile e un viaggio di due giorni con poche ore di sonno per raggiungere Medyca, cittadina del Sud Est polacco al confine con l’Ucraina. Uno dei sette valichi di frontiera attraverso cui sono passati buona parte dei circa 4 milioni di profughi di guerra arrivati in Europa. Anziani, donne e disabili e una marea di bambini in fuga dai bombardamenti, accolti da squadre organizzate di volontari di diverse associazioni umanitarie che offrono cibo caldo, biscotti e caramelle ai bambini, coperte e abiti caldi, cure mediche ma anche indicazioni preziose per la prosecuzione del viaggio verso la salvezza. Da Medyca i volontari bosani hanno quindi raggiunto la città ucraina di MustisKa, a pochi chilometri dal confine polacco e dalla città di Leopoli. Lì i volontari bosani hanno consegnato il loro carico di medicine, strumenti sanitari e chirurgici al direttore della cittadina, Yuri Romanieska. Dalla sindaca Miroslava Pelz, hanno quindi ricevuto una lunga lettera di ringraziamenti.

Al ritorno hanno portato con loro 16 persone, donne e minori. 4 di loro sono rimaste a Genova, da dove hanno poi raggiunto alcuni familiari in Spagna, gli altri sono sbarcati in Sardegna e si sono poi distribuiti tra Alghero, Gonnosfanadiga, Cagliari. Città dove possono contare su alcune conterranei. 4 di loro sono state infine ospitati a Bosa. In questo gruppo anche un bambino senza i suoi genitori per il quale dovrà essere avviata una procedura di protezione. La macchina dell’ospitalità si è intanto già messa in moto per predisporre l’accoglienza alle 21 nuove persone in arrivo. E’ probabile che una parte di loro venga accolta nell’Istituto Cottolengo. La superiora, suor Cristiana, ha già manifestato al sindaco di Bosa Pier Franco Casula la disponibilità di alcuni posti letto della struttura che già ospita anziani e disabili.

Intanto si moltiplicano a Bosa e nella Planargia le iniziative di sostegno alla missione dei volontari. Antonio Caria, un volontario sempre pronto ad adoperarsi per iniziative benefiche, ha subito varato l’evento “L’innegabile vita”, una raccolta di fondi da destinare alla missione e alla ospitalità dei profughi, attraverso la vendita di magliette con stampe dedicate alla missione, prodotte e distribuite in alcuni esercizi commerciali. Ma chiunque lo desidera può contribuire alle spese del viaggio e al sostegno delle famiglie ucraine in arrivo, anche attraverso le modalità descritte nella pagina Facebook creata per l’occasione “Amistade po sos Ucrainos” , che ha già circa 1000 iscritti e che ospita anche le immagini della missione.

Giovedì, 24 marzo 2022