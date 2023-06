Miss Mondo: Melissa Floris tra le prime 25 candidate. “Felice, pronta a riprovarci”

Ha sfiorato la vittoria di Miss Mondo Melissa Floris, la studentessa di Paulilatino, che a inizio giugno è volata a Gallipoli per partecipare alla finale del prestigioso concorso di bellezza. Nonostante la fascia e la corona siano andate a Chiara Esposito dalla Basilicata è tanta la soddisfazione per il traguardo raggiunto e ora c’è la voglia di riprovarci.

Sono stati dieci giorni molto impegnativi per le 120 concorrenti arrivate da tutta Italia nella cittadina pugliese per frequentare quella che era un’autentica “accademia”: a rappresentare la Sardegna Melissa Floris e Federica Atzeni, che non ha però superato le ultime selezioni e ha ceduto il passo a Melissa.

“Ci alzavamo presto ogni mattina alle 6, poi ci aspettavano le prove in un altro hotel e tante attività per tutta la giornata”, ha spiegato Melissa. “Tornavamo poi in albergo per cambiarci e uscivamo poi la sera. Stavamo sempre tutte insieme”.

Un percorso top secret e precluso anche ai genitori.

“Sono stata a Gallipoli tutto il tempo e ho potuto sentire Melissa solo via telefono. Avevano delle giornate davvero piene. ”, ha commentato la mamma Stefania Cherchi. “Sono contenta dell’obiettivo raggiunto da Melissa, non ci aspettavamo arrivasse così lontana”.

Non ha dubbi sul talento di Melissa nemmeno Marcella Piano, agente e organizzatrice di Miss Mondo Sardegna. “Melissa è una miss a 360°: genuina, acqua e sapone, ma soprattutto educata, umile e gentile. Sempre con i piedi per terra”, ha dichiarato Piano. “Purtroppo non è riuscita a classificarsi tra le top 10, ma credo sia più che altro per una questione d’età. È molto più giovane delle altre e vincere il titolo di Miss Mondo Italia l’avrebbe portata a dover partire per l’India per più di un mese. Sarebbe stato forse troppo impegnativo”.