Dopo due difficili anni che hanno costretto alla chiusura delle attività, la Fondazione Hymnos riavvia i suoi lavori con un grande evento scientifico e culturale dal titolo ‘Miserere. Canto del Salmo 50 fra scrittura e oralità’.

Fondazione Hymnos, che si propone di valorizzare, tutelare e conservare, sul piano della ricerca storica ed etnomusicologica, il patrimonio della tradizione musicale liturgica e paraliturgica e il repertorio della tradizione musicale a più voci profana della Sardegna, del bacino del Mediterraneo e a livello internazionale, promuove studi e ricerche sulla storia delle liturgie (riti, repertori musicali e libri liturgici), sul canto gregoriano, sulla musica medievale e rinascimentale e sulla paleografia musicale medievale.

‘Riaprire le porte a grandi eventi come quello che si terrà il 25 giugno è un segnale di grande ripresa che ci aspettavamo di realizzare da tempo, e la corale adesione sia di nomi di prestigio della materia che interverranno in veste di Consulenti scientifici che quella dei numerosissimi cori che fanno parte della Rete territoriale di Fondazione Hymnos, ci rinforza nella volontà di voler proseguire sulla strada della valorizzazione di questo grande patrimonio culturale e identitario della Sardegna. Un segnale di speranza per le comunità e un buon auspicio anche per il futuro della ricerca scientifica sulla valorizzazione delle fonti musicali antiche liturgiche e dei canti a più voci di tradizione orale dell’odierna vita religiosa e sociale delle comunità della Sardegna, pilastro fondamentale di Fondazione Hymnos’. Così la Presidente della Fondazione Maria Tiziana Putzolu.

Si tratta di un evento di grande portata scientifica, finanziato dal Comune di Santu Lussurgiu socio fondatore di Fondazione Hymnos, che metterà insieme la sezione documentale che quella della pratica corale sul canto a quattro voci caratteristico della Settimana Santa così come viene praticata in molte comunità sarde.

‘Questa iniziativa è per noi di grande importanza sia per l’autorevolezza di coloro che interverranno che per l’ampiezza delle presenze dei cori, e ci auguriamo che questa iniziativa possa diventare un punto di partenza per tutta la rete Hymnos regionale per analoghe attività che coinvolgano le comunità delle nostre realtà nelle quali è forte e presente una profonda cultura musicale legata alla polifonia accordale di tradizione locale. L’auspicio è che data la forte connotazione identitaria che caratterizza alcune delle comunità in Sardegna in modo univoco, che l’attività della Fondazione Hymnos possa strutturarsi e crescere ancora di più anche attraverso il giusto e opportuno riconoscimento come istituzione culturale di respiro regionale da parte della Regione Sardegna’. Così il Sindaco Diego Loi del Comune di Santu Lussurgiu.

Parteciperanno al Seminario Mons. Vincenzo Di Gregorio del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, Professori Giacomo Baroffio, Consulente scientifico di Hymnos, Giampaolo Mele dell’Università degli Studi di Sassari nonché Consulente scientifico di Hymnos, Ignazio Macchiarella, dell’Università di Cagliari nonché Consulente scientifico di Hymnos. Saranno presenti i cori dei comuni di Aggius, Aidomaggiore, Bonnanaro, Bortigali, Bosa, Castelsardo, Cuglieri, Galtellì, Ghilarza, Irgoli, Nughedu San Nicolò, Orosei, Santu Lussurgiu, Scano di Montiferro, Sennariolo.

Appuntamento, dunque, a Santu Lussurgiu il 25 giugno 2022 alle ore 16.00 presso la sede della Fondazione Hymnos, Casa di Donna Caterina in Via Bonaria 16.

Seminario sul Miserere 2022 (2)

L'articolo Miserere, canto del Salmo 50 fra scrittura e oralità proviene da Casteddu On line.