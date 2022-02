Miracolo a Quartu, ecco le ecoisole mobili per i rifiuti: scacco agli incivili anche d’estate

Dopo un’attesa “eterna”, tra discariche abusive che sono spuntate ovunque come funghi e una “guerra di opinioni” per chi fosse più incivile (residente o turista?) a Quartu parte la svolta delle ecoisole mobili. I camion della De Vizia, società che si è aggiudicata l’appalto per la gestione dei rifiuti, sono pronti ad accendere i motori e a posizionarsi in varie zone, tutte strategiche, della terza città della Sardegna. Con un occhio di riguardo anche al periodo estivo, col servizio garantito nelle zone di S’oru e Mari, Is Pardinas e nella Marina di Capitana. Ecco i giorni, le vie e gli orari: lunedì in via Galvani, piazza Sant’Andrea e via dei Cicloni; martedì in via della Musica e via Biora; mercoledì è il turno di via san Benedetto e via S’oru ‘e Mari; giovedì tocca a via dei Salici e via San Benedertto; venerdì ecoisole a disposione in via Austria, via delle Ninfee e via S’oru ‘e Mari; sabato via Cecoslovacchia, via Is Pardinas davanti alla Rsa e via del Galeone. Stessa fascia oraria per tutti e sei i giorni, dalle quattordici alle diciotto.

Nei punti dove sosteranno i camion della De Vizia, con tanto di piazzola in calcestruzzo, sarà istituito il divieto di sosta. Il provvedimento è stato approvato dagli uffici della polizia Locale quartese.