“Mio padre malato lasciato 24 ore al pronto soccorso del Santissima Trinità, sanità vergognosa a Cagliari”

40 anni, io febbre 38 È stato trasportato con un’ambulanza del 118 ieri, giovedì 10 novembre 2022, al Santissima Trinità di Cagliari, perchè “non mangiava da due giorni, ha vomitavo e stava per svenire a causa di un fortissimo dolore al volto”. Romolo Palla, 74 anni, ha varcato l’ingresso dell’ospedale e, per quasi un giorno, è rimasto buttato al pronto soccorso. A raccontare il fatto è il figlio Christian: “Papà vive a casa di mio fratello. I medici non gli hanno trovato nemmeno un letto, è rimasto sempre sopra la barella, in più l’hanno visitato due volte e non gli hanno comunicato l’esito”. Grazie ai cellulari, figlio e padre possono parlare: “Mi ha detto che non è stato trasferito in nessun reparto. Purtroppo ho la febbre a 38, mia figlia e la mia compagna hanno il Covid e nessuno, quindi, può andare da lui”. Palla ha anche cercato di stabilire un contatto telefonico con il Santissima Trinità, ma senza ottenere nessun risultato. “Mi chiedo se sia normale che un anziano, malato, nel 2022, debba trascorrere un giorno buttato su una barella al pronto soccorso. La sanità nell’Isola è sempre più vergognosa”.