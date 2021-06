Mio marito scoreggia troppo, è disgustoso. E chiede il divorzio

Una donna ha chiesto il divorzio al marito letteralmente nauseata dai troppi peti che lui emetteva tra le mura domestiche.

Messa così può far sorridere, eppure in Egitto la vicenda fa molto discutere. Dotti editoriali sulla stampa e lunghi dibattiti sui social sono dedicati alla vicenda. Perché l'amore sarà pure cieco, ma l'olfatto ce l'ha.

Reem, 26 anni, ha chiesto il divorzio da Ahmed, 30 anni, per via dei cattivi odori di lui.

"Qualcosa di incontrollabile - spiega la giovane donna - così non si può più andare avanti. Più volte gli ho chiesto di andare dal dottore per farsi visitare, di curare il suo stomaco e i suoi problemi intestinali, ma lui ha rifiutato dicendomi che si rilassa così".

Un odore che la malcapitata sposa - che si è recata al tribunale per chiedere il divorzio - definisce "disgustoso". "All'inizio non capivo da dove provenisse quel cattivo odore, poi ho realizzato che era mio marito".

Lui si difende così: "Lo fanno tutti, non c'è nulla di male, per me è un sollievo dai dolori di stomaco: ho problemi al colon e quando faccio aria sto meglio".

Una difesa che non ha convinto Reem, che in attesa del divorzio è andata a vivere a casa dei genitori ed è "tornata a respirare".

Fonte: L'Unione Sarda