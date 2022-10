Cabras

Lettera di sette consiglieri comunali contro il presidente della Fondazione Mont’e Prama

Alla grande festa in occasione del ritorno a Cabras di Manneddu – il Gigante pugilatore – non sono stati invitati i consiglieri di minoranza del Comune di Cabras, che contestano il presidente della Fondazione Mont’e Prama, Anthony Muroni, accusandolo di avere “mancato di rispetto a sette consiglieri comunali la cui unica colpa è, evidentemente, quella di non sposare la causa del sindaco di Cabras, del quale, il presidente della Fondazione appare essere, anche alla luce di tante sue esternazioni pubbliche, uno sponsor elettorale, più che un partner istituzionale”.

“Sindaco dal quale nulla ci aspettavamo sotto questo profilo, assodato che lui e il galateo istituzionale vivono in universi paralleli, destinati a non incontrarsi”, si legge in una nota sottoscritta da Gian Piero Meli, Sara Meli, Antonello Fara e Federica Pinna del gruppo Sviluppo Collettivo; Antonello Manca di Popolari Autonomisti Europei; Maria Carla Sanna di Insieme per Cabras e Alessandra Lochi di Cabras Popolare Progressista.

“Contrariamente a quanto accaduto per il recente Festival dell’ Archeologia, in occasione dell’evento del 4 ottobre organizzato dalla Fondazione per il ritorno al museo di Cabras, della statua del gigante ribattezzata Manneddu, oltre che per l’insediamento della direttrice della Fondazione, dott.ssa Nadia Canu, il presidente Muroni ha forse ritenuto superfluo, o non opportuno, coinvolgere e invitare a partecipare anche i sette consiglieri comunali che non si riconoscono nel sindaco Abis”, contestano i firmatari della polemica lettera. “Vogliamo pensare si tratti soltanto di un’infelice quanto grave coincidenza”.

“Paradossalmente, alcuni di quei consiglieri sono, peraltro, riconducibili per appartenenza politica, al ministro della Cultura e al presidente della Regione, che hanno deciso la sua nomina al vertice della Fondazione”, fa notare la minoranza in Consiglio comunale. “Avrà forse, il presidente, voluto fare uno sgarbo ai suoi mentori, il cui mandato si avvia alla conclusione? O più semplicemente, avrà voluto escludere dalle attività della Fondazione quella parte del Consiglio comunale non gradita al primo cittadino?”

“Incuranti delle giustificazioni più o meno plausibili che il presidente vorrà addurre a sua discolpa, gli consigliamo vivamente di ritrovare al più presto quello spirito istituzionale che egli pare avere smarrito, o che forse non ha mai avuto da quando ricopre la carica di presidente della Fondazione Mont’e Prama”.

“Ci piace rimarcare che il Comune di Cabras è interlocutore della Fondazione, perciò in tal senso, il sindaco deve essere considerato, dal sig. Muroni, quale rappresentante dell’intero Consiglio comunale (di cui, peraltro, è presidente) e non solamente, della maggioranza consiliare. Infine, ci permettiamo sommessamente di ricordare al sig. Muroni e pure al sindaco Abis che la Fondazione resta (forse) ma i presidenti passano (di certo), per cui non sarebbe un’idea malvagia, quella di adoperarsi per lasciare un buon ricordo del proprio passaggio, che non sia, solamente, quello legato allo showbusiness e al merchandising ma anche alla buona educazione”, concludono i sette consiglieri.

“Confidiamo che non abbiano a ripetersi sgarbi istituzionali di tal fatta e che sia, fin da subito, avviato un rapporto leale e istituzionalmente corretto tra la Fondazione e tutti i consiglieri comunali di Cabras, senza distinzioni di sorta. In caso contrario, non ci esimeremo dal portare all’attenzione della pubblica opinione eventuali future condotte od omissioni, il cui unico risultato sarà quello di minare la credibilità del presidente e della Fondazione che egli rappresenta”.

La polemica dei consiglieri comunali sul mancato invito alla manifestazione pubblica di ritorno a Cabras del Gigante segue quella che appena pochi giorni fa aveva sollevato il consigliere Antonello Manca, che aveva contestato al sindaco Abis l’inopportunità di essersi fatto fotografare “incautamente e irresponsabilmente sopra il ponteggio del cantiere allestito per i lavori nella chiesa di Santa Maria, senza curarsi minimamente delle indispensabili e obbligatorie misure di sicurezza e dei divieti alle persone non impegnate nel cantiere”.

All’interrogazione di Manca il sindaco Abis aveva risposto: “Chi mi conosce sa che seguo personalmente la programmazione e progettazione degli interventi pubblici e che controllo l’esecuzione dei lavori e dunque, quando il tempo me lo concede, passo a fare sopralluoghi in tutti i cantieri e ad assicurarmi del loro andamento e delle eventuali problematiche assieme al direttore dei lavori. Essendo responsabile legale e committente ne ho piena facoltà e metto a disposizione dell’interesse pubblico il mio bagaglio di conoscenze. Vorrei comunque rassicurare e ringraziare il consigliere Manca, circa la sua preoccupazione sulla mia incolumità: può stare tranquillo, è tutto sotto controllo”.

