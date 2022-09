Grande successo di pubblico per l’iniziativa “Open your mine – Miniere aperte”, sabato scorso a Masullas. L’evento era promosso e coordinato dal Consorzio del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna, in collaborazione con le amministrazioni locali, le associazioni e i gestori dei siti delle diverse aree del Parco.

Un frammento di ossidiana, di cui il Monte Arci è ricchissimo

I visitatori hanno fatto tappa al Geomuseo Monte Arci “Stefano Incani”, al museo di storia naturale “Aquilegia”, per poi fare trekking fino al Parco dell’ossidiana di Conca ’ e Cannas, degustando i prodotti del territorio, passando per il geosito e monumento naturale Su Carongiu de Fanari, il più grande mega pillow (enorme cuscino) di lava andesitica che si conosca al mondo, formatosi circa 23 milioni di anni fa. La giornata si è conclusa con il concerto del cantautore Piero Marras.

Il gruppo di Open your mine durante un'escursione guidata nei pressi di Masullas

Grande soddisfazione anche da parte degli organizzatori. “Abbiamo condivisio un patrimonio di incommensurabile bellezza e importanza per il territorio”, ha commentato la commissaria straordinaria del Consorzio del Parco geominerario della Sardegna, Elisabetta Anna Castelli. “Senza mai fermarci, dobbiamo guardare al futuro con l’obiettivo di valorizzare e proteggere. È stata una giornata ricca di spunti e di cultura cui ne seguiranno tante altre”. Considerato la risposta del pubblico numerosissimo di sabato scorso, si pensa già a un’edizione 2023 di “Open your mine – Miniere aperte”.

Fonte: Link Oristano

