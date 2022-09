Mini piantagione marijuana tra pomodori e ulivi a Oniferi - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 19 SET - Una mini coltivazione di marijuana con piante alte tre metri è stata scoperta e sequestrata dagli agenti del commissariato di Ottana nell'agro di Oniferi: un agricoltore, trovato in flagranza di reato, è stato denunciato per coltivazione illegale di stupefacenti.

Gli agenti, che hanno percepito il tipico odore mentre percorrevano la statale 128, hanno effettuato un sopralluogo con l'ausilio del personale del settore Anticrimine e hanno scoperto un piccolo orto vicino alla strada, adibito alla coltivazione di ortaggi. Le piante di marijuana erano state poste a dimora, in corrispondenza di una coltura di pomodori ed erano state camuffate dalla vegetazione circostante, in particolare da alcune piante di ulivo. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna