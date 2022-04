Mini nave da crociera extralusso al porto di Arbatax

Esordio stagionale delle navi da crociera anche ad Arbatax (Tortolì). Da questa mattina la Clio, la nave della Grand Circle Line, compagnia americana specializzata nelle crociere culturali extralusso, è approdata alle 7.25 nella banchina di Levante, con circa 70 passeggeri a bordo. Per gli ospiti, tutti di nazionalità statunitense, tour organizzati dalla compagnia con visita nelle zone interne del centro Sardegna.

Una tappa multiscalo, quella ogliastrina, che segue due giorni di permanenza nel porto di Cagliari (cosiddetto overnight) per il ponte pasquale. A portare il saluto al comandante della nave, la responsabile marketing dell'AdSP del Mare di Sardegna, Valeria Mangiarotti che, unitamente allo staff della security portuale, ha seguito tutte le operazioni di sbarco degli ospiti della Clio. "Sebbene un primo e modesto segnale dal punto di vista numerico, l'approdo della Clio ad Arbatax, il secondo da ottobre 2021, conferma, ancora una volta, il grande potenziale del porto ogliastrino nel mercato delle crociere - spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna -.

Come Sistema Sardegna, lavoriamo per il completo riallineamento dell'industria crocieristica ai livelli pre-pandemia, auspicando che, come già in gran parte riscontrato, si arrivi entro l'anno alla definitiva risalita della curva e ad un calendario 2023 con record di scali su tutti i porti".



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa