Minacciano un 40enne e gli rubano la bici, coppia di malviventi di Quartu finisce in carcere

Un 52enne e un quarantacinquenne, entrambi quartesi, sono stati rinchiusi nel carcere di Uta. I due, stando all’ordinanza emessa dal gip del tribunale di Cagliari, su richiesta del pm, sono i responsabili di una rapina culminata con un’estorsione: in seguito alla indagini svolte dalla polizia del commissariato quartese, qualche mese fa hanno bloccato un quarantenne di Quartucciu e, minacciandolo anche con delle armi, erano riusciti a farsi consegnare la sua bicicletta. Per riaverla, il malcapitato avrebbe dovuto pagare ai malviventi un presunto debito. Le prove a loro carico sarebbero state sufficienti per disporre la misura cautelare in carcere: il cinquantaduenne è stato rinchiuso poche ore fa a Uta, mentre il suo complice era già dietro le sbarre in quanto riconosciuto autore di altri reati.