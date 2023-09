Minaccia la titolare del negozio con un taglierino, cameriera arrestata per rapina a Pula.

Pula, arrestata ieri dai carabinieri per tentata rapina una quarantunenne del luogo, cameriera, già nota alle forze dell’ordine. La donna, minacciando la vittima con un taglierino, ha richiesto alla proprietaria del negozio di abbigliamento cinese di via Regina Margherita la consegna dell’incasso custodito nel registratore di cassa. Molto spaventata, la 65enne cinese è scappata via uscendo da una porta di servizio e chiedendo soccorso ai passanti. Dopo aver frugato inutilmente nei cassetti senza riuscire a prelevare il denaro, la donna si è data rapidamente alla fuga a piedi per le vie circostanti per poi essere bloccata da alcuni passanti. Il taglierino, lungo 23 cm, è stato recuperato dai carabinieri è sottoposto a sequestro con fini probatori. L’arrestata è stata condotta in caserma per la redazione dei verbali e successivamente ristretta agli arresti domiciliari in attesa del giudizio.