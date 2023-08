Minaccia la madre per i soldi e poi punta una scacciacani contro i carabinieri

Domus de Maria

Accertamenti in Psichiatria dopo l’arresto

Prima ha minacciato la madre, che non voleva dargli altri soldi per l’acquisto di stupefacenti. Poi ha puntato una pistola scacciacani contro i carabinieri, per non farli entrare in casa.

Alla fine si è arreso, e da ieri un giovane disoccupato di Domus de Maria è ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

I carabinieri erano intervenuti dopo una richiesta di aiuto arrivata con una telefonata alla centrale operativa di via Nuoro, a Cagliari. Una donna di 55 anni aveva detto di aver paura del figlio, che vive con lei: era fuori di sé, voleva dei soldi per acquistare dosi di droga e l’aveva spintonata.

Quando è arrivata una pattuglia della stazione di Domus de Maria, l’uomo (28 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine) è rientrato nell’appartamento e da dietro la vetrata di una porta-finestra ha puntato contro i carabinieri una pistola, che alla fine si è rivelatasi essere una semplice scacciacani senza il tappo rosso.

Dopo una lunga trattativa, il giovane è stato convinto ad abbassare l’arma e a lasciare entrare in casa i carabinieri, che dopo aver sentito il racconto della madre l’hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Recuperati e sequestrati la pistola scacciacani con 19 colpi a salve e 1,2 grammi di marijuana.

Considerato che era chiaramente in stato confusionale, l’arrestato è stato prima visitato dal personale di un’ambulanza del 118 e poi portato in ospedale a Cagliari.

Mercoledì, 30 agosto 2023