Minaccia la ex e arriva a speronarla con l’auto: 34enne ai domiciliari a Quartu.

I carabinieri della Stazione di Quartu, in ottemperanza ad una ordinanza che ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, hanno arrestato un 34enne del luogo per atti persecutori commessi nei confronti dell’ex fidanzata, che si sono protratti per circa un anno. L’uomo ha molestato la ragazza con atteggiamenti vessatori, minacce e condotte persecutorie culminate in lanci di oggetti e speronamenti con l’auto. Al termine delle formalità, l’arrestato è stato ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.