Minaccia la compagna davanti ai figli: bloccato dai carabinieri con il taser e arrestato

Cagliari

Teneva sul comodino un coltello da cucina

Ha minacciato l’ex compagna davanti ai figli minorenni e i carabinieri, lo hanno trovato in camera da letto, con un coltello da cucina a portata di mano sul comodino.

È accaduto questa notte, in pieno centro a Cagliari. Alla vista dei militari, l’uomo – in evidente stato di alterazione psicofisica per aver bevuto troppo – è andato in escandescenze e li ha minacciati.

Per impedire che l’uomo facesse del male a qualcuno, i carabinieri l’hanno immobilizzato con il taser, la pistola ad impulsi elettrici taser, e poi lo hanno arrestato in fragranza di reato per maltrattamenti in famiglia.

L’uomo ha 42 anni, è disoccupato e nell’ottobre del 2021 era già stato arrestato per comportamenti di questo tipo in famiglia.

Ha trascorso la notte nella camera di sicurezza della Stazione dei carabinieri di Villanova, in attesa del giudizio con rito direttissimo previsto per stamattina in Tribunale a Cagliari.

Mercoledì, 28 giugno 2023

