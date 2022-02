Minaccia e intimidisce ripetutamente i vicini di casa, 78enne nei guai a Iglesias.

Ieri ad Iglesias, i carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG e del divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con le parti offese, emessa dal Gip presso il Tribunale di Cagliari nei confronti di un 78enne del luogo, positivo in banca dati delle forze di polizia. Tale provvedimento scaturisce dalla querela presentata il 21 gennaio scorso da due coniugi residenti in un’abitazione prossima a quella della persona denunciata, che sono stati vittima di reiterati comportamenti minacciosi e intimidatori, posti in essere dall’uomo dal mese di luglio 2020. Insomma un interlocutore difficile da gestire ma col quale rapporti di vicinanza fisica rendono necessarie delle relazioni, che ora dovrebbero essere migliorate dal continuo rapporto coi carabinieri che l’uomo è costretto ad avere. Violazioni dell’ordinanza potrebbero condurre altrimenti quel carattere poco docile a misure più restrittive.

