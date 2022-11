Maltrattamenti nei confronti della famiglia: arrestato in flagranza un 66enne a Sestu.

L’episodio è avvenuto a seguito di una lite in famiglia a Sestu, quando un giovane ha chiesto aiuto alla Polizia per i continui comportamenti violenti subiti nei suoi confronti e della madre invalida, da parte del padre.

Gli agenti intervenuti, dopo aver tranquillizzato le vittime, hanno appreso come l’uomo, di 66 anni, già indagato in passato per maltrattamenti in famiglia, fosse stato anche destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. Al termine del provvedimento è rientrato in casa e, nonostante il procedimento penale in corso, ha assunto gli stessi atteggiamenti denigratori, minacciosi ed ingiuriosi nei confronti dei propri familiari.

Durante l’intervento, malgrado diversi tentativi di persuasione da parte dei poliziotti risultati vani, l’uomo non ha esitato a minacciare più volte di morte la moglie e il figlio, manifestando rabbia e rancore nei loro confronti. Gli operatori, hanno pertanto tratto in arresto il 66enne per il reato di maltrattamenti contro familiari e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’ uomo è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.

L'articolo Minaccia di morte il figlio e la moglie invalida, 66enne di Sestu finisce in carcere proviene da Casteddu On line.