CAGLIARI. Ancora un episodio di violenza in un pronto soccorso ospedaliero. Ieri, 12 giugno, un uomo di 42anni, con precedenti di polizia, si è presentato in evidente stato di ubriachezza in quello dell’ospedale Brotzu e dopo aver ingiuriato, senza alcuna apparente motivazione, il personale sanitario del triage, è arrivato a mostrare loro con tono minaccioso un coltello a serramanico che aveva in tasca. Una telefonata al 112 ha fatto accorrere i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno fermato l’ubriaco e lo hanno perquisito, trovandogli in tasca il coltello utilizzato per intimorire il personale del pronto soccorso. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti ad offendere.(l.on)