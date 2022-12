Minacce, pedimenti e aggressioni verbali: divieto di avvicinamento all’ex per un autista a S. Antioco.

Ieri a Sant’Antioco i carabinieri hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emesso dal Gip presso il Tribunale di Cagliari, nei confronti di un quarantasettenne del luogo, autista. Questi, a seguito dell’interruzione della relazione sentimentale con la propria ex, avvenuta già nel novembre 2020, allo scopo maldestramente perseguito di ottenere un riavvicinamento ha perseguitato la donna con minacce reiterate, ingiurie, pedinamenti, aggressioni verbali, producendole uno stato di tensione nervosa derivante dal costante timore per la propria incolumità. I carabinieri continuano nel frattempo a vigilare sulla sicurezza della donna. Qualora l’uomo dovesse essere rintracciato nelle vicinanze della propria vittima, potrebbero scattare le manette.

