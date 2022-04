Assemini

Il militare l’aveva sorpreso nel giardino di casa

Non solo ha provato a rubare qualcosa dall’auto di un carabiniere, parcheggiata nel giardino sotto casa ad Assemini, ma una volta scoperto ha reagito con insulti, minacce e calci.

Oggi un uomo di Maracalagonis, 48 anni, di fatto senza fissa dimora e con precedenti denunce a carico, dovrà comparire in Tribunale a Cagliari e sarà processato con rito direttissimo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e tentato furto aggravato.

L’episodio è avvenuto intorno alle 19:30. Un carabiniere Nucleo cinofilo di Cagliari era a casa quando ha sentito dei rumori sospetti che provenivano dal giardino: si è affacciato e ha scoperto un uomo che frugava dentro la sua auto. Dopo essersi qualificato, gli ha intimato di fermarsi. L’intruso ha reagito malamente, prima con parole offensive e minacce e poi sferrando dei calci.

Dopo una breve lotta, il carabiniere è riuscito a immobilizzare l’uomo e ha chiesto l’intervento dei colleghi con una telefonata al 112. Poco dopo una pattuglia ha preso in carico l’arrestato ma prima di portarlo nella caserma di via Nuoro, a Cagliari, ha fatto una sosta al Policlinico di Monserrato per una visita medica, considerato lo stato di agitazione dell’uomo.

L’arrestato ha rifiutato le cure ed ha trascorso la notte in camera di sicurezza, in attesa del trasferimento a palazzo di giustizia per la convalida dell’arresto e il processo.

